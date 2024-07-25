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Госдума одобрила законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России

14:11, 25.07.2024
Госдума одобрила законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России
Фото: Дарья Пинегина

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы на территории России.

Законопроект направлен на развитие системы международных расчетов и привлечение иностранных инвестиций. Он устанавливает порядок аккредитации филиалов иностранных банков и получения лицензии Центробанка. Документ также определяет требования к деятельности филиалов, а также перечень операций, которые они могут осуществлять.

Согласно законопроекту, иностранный банк может открыть только один филиал в России, а также не имеет права открывать внутренние структурные подразделения или привлекать банковских платежных агентов.

В качестве гарантии финансовой устойчивости законопроект предусматривает формирование гарантийного депозита филиалом иностранного банка, минимальный размер которого равен 1 миллиарду рублей.

Напомним, по данным исследования, чистая прибыль иностранных банков в России за 2023 год снизилась на 22%, до $3,36 млрд. Лидером по показателю чистой прибыли среди иностранных банков стал «Райффайзенбанк» (122 млрд рублей).

Анастасия Фартыгина

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