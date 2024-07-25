Минтруда утвердил выходные на новогодние и майские праздники в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Министерство труда, занятости и соцзащиты России утвердило проект майских и новогодних праздников на грядущий 2025 год.

Согласно ему, россиян ждут длинные майские выходные — четыре дня с 1 по 4 мая и еще четыре дня с 8 по 11 мая.

Кроме того, на новогодние праздники планируется выделить 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, о чем сообщил глава Минтруда Антон Котяков.