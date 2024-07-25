Путин и Асад провели встречу в Кремле

Президент Владимир Путин встретился с Башаром Асадом. Путин подчеркнул, что ситуация в регионе имеет тенденцию к обострению, и это касается Сирии напрямую, сообщается на сайте президента.



В ходе беседы лидеры обсудили развитие ситуации в Сирии и торгово-экономические связи между Россией и Сирией. Путин выразил надежду на то, что им удастся обсудить все вопросы.

Башар Асад также выразил радость от встречи, которая совпала с юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Он отметил, что за прошедшие десятилетия отношения между Россией и Сирией сохранили доверительный уровень. Это свидетельствует о зрелости народов обеих стран.

Асад подчеркнул важность встречи для обсуждения развития событий в мире и евразийском регионе, а также возможных перспектив и сценариев. Предыдущая встреча Башара Асада и Владимира Путина прошла 15 марта 2023 года в Кремле.

Напомним, что недавно Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча прошла в резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Премьер-министр также объявил об открытии двух новых консульств страны в Казани и Екатеринбурге.



Анастасия Фартыгина