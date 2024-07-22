Путин назначил Минниханова председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни»
Президент России Владимир Путин создал 21 комиссию Государственного совета РФ по направлениям социально-экономического развития страны. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Согласно документу, председателем комиссии по направлению. «Инфраструктура для жизни» назначен раис Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, что Минниханов также является председателем комиссии Государственного совета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».
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