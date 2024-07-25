В Казани появится новая магистраль, которая соединит улицу Кулагина и Фермерское шоссе

Фото: Динар Фатыхов

В Казани появится новая магистраль, которая соединит улицу Кулагина и Фермерское шоссе — дорога пройдет вблизи строящего жилого комплекса «Алтын Яр». Соответствующее постановление опубликовано в еженедельном сборнике документов мэрии города.

Строительство объекта пройдет в 2 этапа. Первый предусматривает возведение участка от Фермерского шоссе вблизи строящегося ЖК до моста через Монастырскую протоку, второй — от моста до улицы Кулагина.

Согласно проекту планировки, вдоль дороги также планируется разместить три наземных и один надземный пешеходный переход. Они появятся на пересечении улиц Кулагина и Майкопской, на пересечении улиц Ачинской и Балашовской, от ЖК «Аквамарин» к Среднему Кабану и от жилого комплекса «Алтын Яр» и территории Военного городка-33 к озеру.

Площадь границ проекта составляет 65,6 тыс. квадратных метра. Из них 26,2 тыс. «квадратов» возведут в рамках первого этапа, а 39 тыс. — в рамках второго этапа. Под строительство дороги зарезервируют или изымут 73 земельных участка, в том числе в садовых товариществах «Труженик» и «Дружба».

Сроки строительства пока неизвестны.

О строительстве ЖК «Алтын Яр» стало известно в 2022 году. Он будет состоять из пяти домов разной этажности (от семи до девяти этажей) на 994 квартиры. Первую очередь объекта сдали в декабре 2023 года.

Елизавета Пуншева