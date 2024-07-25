Депутат Госдумы предложил запретить работу алкомаркетов в выходные дни

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает запретить работу алкомаркетов в России по выходным дням. По его словам, это второй по популярности запрос от граждан после запрета на «наливайки». Об этом сообщает «РИА Новости».



Хамзаев уже разрабатывает соответствующий законопроект. Он считает, что необходимо законодательно определить понятие «алкомаркета» как магазина, где алкоголь составляет не менее 70% ассортимента.

— Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан, — заявил Хамзаев.

Подчеркнем, что экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрил законопроект, который ограничивает время розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, — с 10 до 22 часов.



Анастасия Фартыгина