Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета РФ — Минниханов сменил пост председателя

Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума своего советника Игоря Левитина, а также глав пяти регионов и двух федеральных министров. В опубликованном распоряжении указано, что места в президиуме потеряли:

советник президента Игорь Левитин;

глава Алтайского края Виктор Томенко;

губернатор Новосибирской области Андрей Травников;

экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;

министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов;

министр энергетики Сергей Цивилев.

Вместо них в состав президиума вошли врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, который стал председателем комиссии «Физкультура и спорт», и врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев, назначенный председателем комиссии «Промышленность». Рустам Минниханов, с 2020 года возглавлявший комиссию по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», теперь стал председателем комиссии «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, в президиум вошли:

губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров — председатель комиссии «Сельское хозяйство»;

губернатор Рязанской области Павел Малков — председатель комиссии «Эффективная и конкурентная экономика»;

глава Якутии Айсен Николаев — председатель комиссии «Энергетика»;

губернатор Астраханской области Александр Цыбульский — председатель комиссии «Международная кооперация и экспорт»;

глава Калужской области Владислав Шапша — председатель комиссии «Кадры».

Напомним, в понедельник Путин создал 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны (в прошлом Госсовете было 18 комиссий). Остальные члены президиума остались прежними — актуализированы только названия возглавляемых ими комиссий Госсовета.

Рената Валеева