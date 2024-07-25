Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета РФ — Минниханов сменил пост председателя
Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума своего советника Игоря Левитина, а также глав пяти регионов и двух федеральных министров. В опубликованном распоряжении указано, что места в президиуме потеряли:
- советник президента Игорь Левитин;
- глава Алтайского края Виктор Томенко;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников;
- экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;
- министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов;
- министр энергетики Сергей Цивилев.
Вместо них в состав президиума вошли врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, который стал председателем комиссии «Физкультура и спорт», и врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев, назначенный председателем комиссии «Промышленность». Рустам Минниханов, с 2020 года возглавлявший комиссию по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», теперь стал председателем комиссии «Инфраструктура для жизни».
Кроме того, в президиум вошли:
- губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров — председатель комиссии «Сельское хозяйство»;
- губернатор Рязанской области Павел Малков — председатель комиссии «Эффективная и конкурентная экономика»;
- глава Якутии Айсен Николаев — председатель комиссии «Энергетика»;
- губернатор Астраханской области Александр Цыбульский — председатель комиссии «Международная кооперация и экспорт»;
- глава Калужской области Владислав Шапша — председатель комиссии «Кадры».
Напомним, в понедельник Путин создал 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны (в прошлом Госсовете было 18 комиссий). Остальные члены президиума остались прежними — актуализированы только названия возглавляемых ими комиссий Госсовета.
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