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Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным

11:43, 25.07.2024
Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным
Фото: взято с kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В пресс-службе главы государства уточнили, что запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах.

Напомним, последний раз президенты двух стран встречались 23 мая в Минске, где прошли двухдневные переговоры глав государств.

Олег Исаков

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