Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В пресс-службе главы государства уточнили, что запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах.
Напомним, последний раз президенты двух стран встречались 23 мая в Минске, где прошли двухдневные переговоры глав государств.
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