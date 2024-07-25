Дом Валтреста «Татваленок» в Казани признали объектом культурного наследия

Дом Валтреста «Татваленок», расположенный на пересечении улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани в Казани, получил статус памятника истории и культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Здание находилось на экспертизе комиссии с сентября 2023 года.

Строение на 63 квартиры строилось для стахановцев и специалистов самой крупной в стране валяльно-фетровой фабрики имени секретаря Татарского обкома ВКП(б) М.О. Разумова. В те времена постройка такого крупного объекта считалась большим шагом в казанской архитектуре.

Само здание возвели в 30-х годах прошлого века. Прежде на этом месте располагалась церковь Четырех евангелистов. Скриншот документации комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Здание появилось в 30-х годах прошлого столетия — прежде на этом месте располагалась церковь Четырех евангелистов. В январе 2023 года стало известно, что дом готовят к реставрации. Тогда же признали, что был значительно искажен внешний облик фасада дома.

В итоге было принято решение сохранить подлинные кирпичные стены, фундаменты; историческую конфигурацию, материал кровли — листовое кровельное железо с двойным фальцем; выход на кровлю; слуховые окна; композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов. Здание решили восстановить в облике периода 1950-х годов.

Неделей ранее объектом культурного наследия захотели признать 117-летнюю мечеть в Кукморском районе Татарстана.

Олег Исаков