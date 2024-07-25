В двух городах Татарстана запустили систему ИИ, следящую за курильщиками в неположенных местах

Фото: Максим Платонов

ИТ-парки Татарстана запустили функцию выявления нарушителей с помощью системы искусственного интеллекта (ИИ). На первом этапе ИИ будет выявлять курильщиков и через громкоговорители информировать о нарушении, сообщило ТАСС.

Пока к системе подключены два ИТ-парка в Казани и один в Набережных Челнах.

— Татарстан стал первым регионом России, где запущена видеоаналитика нового поколения — с управляющим воздействием с помощью голоса. Решение на основе искусственного интеллекта будет следить за порядком в ИТ-парках не только выявляя нарушения, но и самостоятельно обращаясь к посетителям, — рассказали в компании-разработчике NtechLab.

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин считает, что данные технологии откроют новые возможности в сегменте безопасности и видеоаналитики.

Напомним, ранее в столице Татарстана увеличили количество камер с ИИ, которые следят за перевозкой сыпучих грузов в большегрузах. По городу их расставлено 46 штук.

Олег Исаков