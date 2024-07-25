В двух городах Татарстана запустили систему ИИ, следящую за курильщиками в неположенных местах
ИТ-парки Татарстана запустили функцию выявления нарушителей с помощью системы искусственного интеллекта (ИИ). На первом этапе ИИ будет выявлять курильщиков и через громкоговорители информировать о нарушении, сообщило ТАСС.
Пока к системе подключены два ИТ-парка в Казани и один в Набережных Челнах.
— Татарстан стал первым регионом России, где запущена видеоаналитика нового поколения — с управляющим воздействием с помощью голоса. Решение на основе искусственного интеллекта будет следить за порядком в ИТ-парках не только выявляя нарушения, но и самостоятельно обращаясь к посетителям, — рассказали в компании-разработчике NtechLab.
Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин считает, что данные технологии откроют новые возможности в сегменте безопасности и видеоаналитики.
Напомним, ранее в столице Татарстана увеличили количество камер с ИИ, которые следят за перевозкой сыпучих грузов в большегрузах. По городу их расставлено 46 штук.
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