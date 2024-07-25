«При определенных условиях»: Кремль не исключает возможности переговоров России с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к переговорам по урегулированию конфликта на территории Украины. Однако есть ряд условий, которые необходимо прояснить перед началом переговорного процесса, сообщает «Интерфакс».

— Россия в целом открыта для переговоров. Но сначала нужно понять, насколько готова украинская сторона и насколько имеет разрешение на это от своих кураторов, — сказал Песков. — Однако существует проблема с легитимностью Владимира Зеленского и юридическим запретом на контакты с Россией со стороны украинского законодательства.

На вопрос о возможности переговоров именно с Зеленским Песков ответил, что это непростой вопрос.

— С юридической точки зрения эта проблема находится на повестке дня, но с практической точки зрения Москва готова к достижению целей путем переговоров. Поэтому возможны разные варианты развития событий, — добавил он.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к переговорам с Москвой. Он также упомянул об этом разговоре в беседе с главой МИД КНДР Ван И.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности своей страны содействовать в переговорах между Россией и Украиной.

Олег Исаков