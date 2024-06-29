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Севастополь, Дагестан, Зюганов: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

12:00, 29.06.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Севастополь, Дагестан, Зюганов: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Пострадали 153 человека, погибли — 5

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Севастополь новости3 650
Дагестан новости1 900
Севастополь1 850
Севастополь 23.06 241450
Геннадий Зюганов400
Дагестан250
Бравл Старс скачать140
Бравл Старс140
Brawl Stars130
День молодежи 202490

Главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшие 7 дней стали две трагедии, произошедшие в России. Больше всего интереса у жителей республики вызвали новости, связанные с ракетной атакой ВСУ на Севастополь в Святую Троицу — 23 июня 2024 года. Около полудня над городом раздались звуки взрывов, заработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев призвал местных жителей отправиться в убежище и находиться там до окончания атаки на город.

Как сообщалось через полчаса, все воздушные цели были сбиты, но осколки и суббоеприпасы упали в прибрежную зону, в том числе и на пляжи Севастополя, где находилось большое количество людей. Атака произошла в воскресенье. Сразу же стали появляться сообщения о погибших и раненых. В первые часы стало известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека, погибли два мирных жителя, один из них — двухлетний ребенок. Затем количество погибших возросло до трех. «Мы потеряли двух детей и одного взрослого», — писал Развожаев в своем телеграм-канале.

Соболезнования в связи с атакой на город выразил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Город федерального значения Севастополь и Республика Крым объявили понедельник днем траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой на город. Еще в воскресенье количество погибших увеличилось до пяти человек. На следующий день стало известно, что всего в результате атаки на Севастополь пострадали 153 человека. Тогда же в Севастополе ввели режим ЧС.

«Все глаза на Рафах» и Иван Краско

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗапросКазаньНабережные ЧелныАльметьевскНижнекамск
Севастополь новости*
Дагестан новости809010073
Севастополь*
Севастополь 23.06 24415210060
Геннадий Зюганов10085
Дагестан*
Бравл Старс скачать*
Бравл Старс*
Brawl Stars*
День молодежи — 202414501940

Примечательно, что на минувшей неделе большую часть топа поисковых запросов в Татарстане забрал себе поиск от жителей малых городов и других населенных пунктов республики. Более активно они следили и за событиями в России и за популярной мобильной игрой Brawl Starts.

Однако никого не обошли стороной новости о теракте в Дагестане, произошедшем, как и атака на Севастополь, 23 июня 2024 года. Боевики устроили нападение сразу в двух городах — Дербенте и Махачкале, столице республики. СК подтвердил в общей сложности гибель 19 человек, из которых 15 — полицейские. Убитыми в ходе операции правоохранительных органов оказались пятеро террористов. Среди них родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Из-за теракта в Дагестане объявили трехдневный траур.

Режим контртеррористический операции в Махачкале и Дербенте сняли только на следующий день, в понедельник 24 июня. «В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменен», — заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Уже 25 июня стало известно, что количество жертв нападения увеличилось до 21 человека. Осудил теракт в Дагестане и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Среди других тем, которые интересовали татарстанцев на минувшей недели, оказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 26 июня от отметил свой 80-й день рождения. К юбилею Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

Песня RockStar

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗапросПрирост популярности, %
Lisa Rockstar1 650
Бравл толк на русском1 000
Дагестан стрельба900
Бравл толк650
Brawl Talk400
Дагестан350
адский босс250
Бравл старс канал200
Вирсавия190
Головоломка 1190

Самым популярным запросом на YouTube среди жителей Татарстана стала песня Rockstar исполнителя Lisa. Кроме того, продолжают держаться в топе мобильная игра Brawl Stars и шоу Brawl Talk от ее создателей. В остальном же на минувшей неделе не было никаких очевидных трендов по запросам татарстанцев на YouTube

Артем Гафаров

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Справка

* Запрос оказался популярен среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана

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