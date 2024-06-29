Севастополь, Дагестан, Зюганов: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Пострадали 153 человека, погибли — 5

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Севастополь новости 3 650 Дагестан новости 1 900 Севастополь 1 850 Севастополь 23.06 24 1450 Геннадий Зюганов 400 Дагестан 250 Бравл Старс скачать 140 Бравл Старс 140 Brawl Stars 130 День молодежи 2024 90

Главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшие 7 дней стали две трагедии, произошедшие в России. Больше всего интереса у жителей республики вызвали новости, связанные с ракетной атакой ВСУ на Севастополь в Святую Троицу — 23 июня 2024 года. Около полудня над городом раздались звуки взрывов, заработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев призвал местных жителей отправиться в убежище и находиться там до окончания атаки на город.

Как сообщалось через полчаса, все воздушные цели были сбиты, но осколки и суббоеприпасы упали в прибрежную зону, в том числе и на пляжи Севастополя, где находилось большое количество людей. Атака произошла в воскресенье. Сразу же стали появляться сообщения о погибших и раненых. В первые часы стало известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека, погибли два мирных жителя, один из них — двухлетний ребенок. Затем количество погибших возросло до трех. «Мы потеряли двух детей и одного взрослого», — писал Развожаев в своем телеграм-канале.

Соболезнования в связи с атакой на город выразил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Город федерального значения Севастополь и Республика Крым объявили понедельник днем траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой на город. Еще в воскресенье количество погибших увеличилось до пяти человек. На следующий день стало известно, что всего в результате атаки на Севастополь пострадали 153 человека. Тогда же в Севастополе ввели режим ЧС.

«Все глаза на Рафах» и Иван Краско

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Запрос Казань Набережные Челны Альметьевск Нижнекамск Севастополь новости* — — — — Дагестан новости 80 90 100 73 Севастополь* — — — — Севастополь 23.06 24 41 52 100 60 Геннадий Зюганов 100 85 — — Дагестан* — — — — Бравл Старс скачать* — — — — Бравл Старс* — — — — Brawl Stars* — — — — День молодежи — 2024 14 50 19 40

Примечательно, что на минувшей неделе большую часть топа поисковых запросов в Татарстане забрал себе поиск от жителей малых городов и других населенных пунктов республики. Более активно они следили и за событиями в России и за популярной мобильной игрой Brawl Starts.

Однако никого не обошли стороной новости о теракте в Дагестане, произошедшем, как и атака на Севастополь, 23 июня 2024 года. Боевики устроили нападение сразу в двух городах — Дербенте и Махачкале, столице республики. СК подтвердил в общей сложности гибель 19 человек, из которых 15 — полицейские. Убитыми в ходе операции правоохранительных органов оказались пятеро террористов. Среди них родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Из-за теракта в Дагестане объявили трехдневный траур.

Режим контртеррористический операции в Махачкале и Дербенте сняли только на следующий день, в понедельник 24 июня. «В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменен», — заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Уже 25 июня стало известно, что количество жертв нападения увеличилось до 21 человека. Осудил теракт в Дагестане и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Среди других тем, которые интересовали татарстанцев на минувшей недели, оказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 26 июня от отметил свой 80-й день рождения. К юбилею Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

Песня RockStar

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

Запрос Прирост популярности, % Lisa Rockstar 1 650 Бравл толк на русском 1 000 Дагестан стрельба 900 Бравл толк 650 Brawl Talk 400 Дагестан 350 адский босс 250 Бравл старс канал 200 Вирсавия 190 Головоломка 1 190

Самым популярным запросом на YouTube среди жителей Татарстана стала песня Rockstar исполнителя Lisa. Кроме того, продолжают держаться в топе мобильная игра Brawl Stars и шоу Brawl Talk от ее создателей. В остальном же на минувшей неделе не было никаких очевидных трендов по запросам татарстанцев на YouTube

Артем Гафаров