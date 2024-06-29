Севастополь, Дагестан, Зюганов: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Пострадали 153 человека, погибли — 5
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Севастополь новости
|3 650
|Дагестан новости
|1 900
|Севастополь
|1 850
|Севастополь 23.06 24
|1450
|Геннадий Зюганов
|400
|Дагестан
|250
|Бравл Старс скачать
|140
|Бравл Старс
|140
|Brawl Stars
|130
|День молодежи 2024
|90
Главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшие 7 дней стали две трагедии, произошедшие в России. Больше всего интереса у жителей республики вызвали новости, связанные с ракетной атакой ВСУ на Севастополь в Святую Троицу — 23 июня 2024 года. Около полудня над городом раздались звуки взрывов, заработала система ПВО. Губернатор города Михаил Развожаев призвал местных жителей отправиться в убежище и находиться там до окончания атаки на город.
Как сообщалось через полчаса, все воздушные цели были сбиты, но осколки и суббоеприпасы упали в прибрежную зону, в том числе и на пляжи Севастополя, где находилось большое количество людей. Атака произошла в воскресенье. Сразу же стали появляться сообщения о погибших и раненых. В первые часы стало известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека, погибли два мирных жителя, один из них — двухлетний ребенок. Затем количество погибших возросло до трех. «Мы потеряли двух детей и одного взрослого», — писал Развожаев в своем телеграм-канале.
Соболезнования в связи с атакой на город выразил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Город федерального значения Севастополь и Республика Крым объявили понедельник днем траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой на город. Еще в воскресенье количество погибших увеличилось до пяти человек. На следующий день стало известно, что всего в результате атаки на Севастополь пострадали 153 человека. Тогда же в Севастополе ввели режим ЧС.
«Все глаза на Рафах» и Иван Краско
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|Запрос
|Казань
|Набережные Челны
|Альметьевск
|Нижнекамск
|Севастополь новости*
|—
|—
|—
|—
|Дагестан новости
|80
|90
|100
|73
|Севастополь*
|—
|—
|—
|—
|Севастополь 23.06 24
|41
|52
|100
|60
|Геннадий Зюганов
|100
|85
|—
|—
|Дагестан*
|—
|—
|—
|—
|Бравл Старс скачать*
|—
|—
|—
|—
|Бравл Старс*
|—
|—
|—
|—
|Brawl Stars*
|—
|—
|—
|—
|День молодежи — 2024
|14
|50
|19
|40
Примечательно, что на минувшей неделе большую часть топа поисковых запросов в Татарстане забрал себе поиск от жителей малых городов и других населенных пунктов республики. Более активно они следили и за событиями в России и за популярной мобильной игрой Brawl Starts.
Однако никого не обошли стороной новости о теракте в Дагестане, произошедшем, как и атака на Севастополь, 23 июня 2024 года. Боевики устроили нападение сразу в двух городах — Дербенте и Махачкале, столице республики. СК подтвердил в общей сложности гибель 19 человек, из которых 15 — полицейские. Убитыми в ходе операции правоохранительных органов оказались пятеро террористов. Среди них родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Из-за теракта в Дагестане объявили трехдневный траур.
Режим контртеррористический операции в Махачкале и Дербенте сняли только на следующий день, в понедельник 24 июня. «В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменен», — заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Уже 25 июня стало известно, что количество жертв нападения увеличилось до 21 человека. Осудил теракт в Дагестане и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
Среди других тем, которые интересовали татарстанцев на минувшей недели, оказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 26 июня от отметил свой 80-й день рождения. К юбилею Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».
Песня RockStar
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|Запрос
|Прирост популярности, %
|Lisa Rockstar
|1 650
|Бравл толк на русском
|1 000
|Дагестан стрельба
|900
|Бравл толк
|650
|Brawl Talk
|400
|Дагестан
|350
|адский босс
|250
|Бравл старс канал
|200
|Вирсавия
|190
|Головоломка 1
|190
Самым популярным запросом на YouTube среди жителей Татарстана стала песня Rockstar исполнителя Lisa. Кроме того, продолжают держаться в топе мобильная игра Brawl Stars и шоу Brawl Talk от ее создателей. В остальном же на минувшей неделе не было никаких очевидных трендов по запросам татарстанцев на YouTube
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Справка
* Запрос оказался популярен среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана