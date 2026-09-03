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Аналитик Коуэн: на графике биткоина возник «паттерн Барта Симпсона»

21:33, 03.09.2026

Впервые такую конфигурацию на графике биткоина отметили в 2015 году

Аналитик Коуэн: на графике биткоина возник «паттерн Барта Симпсона»
Фото: Динар Фатыхов

На графике биткоина появился так называемый паттерн Барта Симпсона — фигура, получившая название из-за сходства с прической персонажа мультсериала «Симпсоны». На это обратил внимание аналитик Бенджамин Коуэн, пишет РБК.

Паттерн включает три фазы: резкий скачок цены, длительное боковое движение в узком коридоре и затем резкий разворот в противоположную сторону. Впервые такую конфигурацию на графике биткоина отметили в 2015 году. Текущее формирование началось в середине августа, когда курс вырос примерно с 64 тыс. до 81 тыс., после чего в попытках преодолеть сопротивление и образовались «волосы Барта».

Фигура может свидетельствовать о вмешательстве крупных игроков или об отсутствии достаточного импульса для продолжения роста. Признаками подготовки к развороту во флэте аналитики называют снижение волатильности и объемов торгов.

Ранее аналитики объяснили принципы нового регулирования криптовалют.

Никита Егоров

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