Казанский ГАУ станет полигоном для испытаний беспилотников в АПК

Практические испытания начнутся в 2027 году

Фото: Максим Кокунин

Минсельхоз России создает сеть полигонов для отработки беспилотных технологий в сельском хозяйстве. Одной из площадок станет Казанский государственный аграрный университет, сообщили в ведомстве.

К проекту также подключат Тимирязевскую академию, Санкт-Петербургский, Ставропольский, Уральский, Омский и Дальневосточный ГАУ и Забайкальский филиал Иркутского ГАУ. Это позволит тестировать технику в разных климатических зонах.

На полигонах оценят эффективность беспилотников: затраты, производительность, расход топлива и окупаемость. Первые предложения по структуре полигонов подготовят в течение месяца. Практические испытания начнутся в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по производству беспилотников. На развитие отрасли направлено более 2 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова