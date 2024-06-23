Рустам Минниханов выразил соболезнования родным погибших в Севастополе

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе в результате атаки, сообщили в пресс-службе главы республики.

— Особенно остро восприняли сообщение о том, что среди погибших есть дети, которые вместе с родителями в этот выходной день отдыхали на пляже. Татарстанцы искренне сопереживают родным, потерявшим близких. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — отметил он.

Напомним, число погибших от удара ВСУ по Севастополю возросло до трех. Ранены 124 человека.

Елизавета Пуншева