В Севастополе после атаки погибли взрослый и ребенок

В Севастополе после атаки ВСУ погибли два мирных жителя. Один из них — двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В результате ракетной атаки также пострадали 22 человека.

— По предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло два мирных жителя, один из них 2-летний ребенок. Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи, — сообщил губернатор в телеграм-канале.

По словам Развожаева, для помощи людям мобилизованы все силы, часть пострадавших уже доставлена в больницу. За медицинской помощью обратились уже 22 человека.

Елизавета Пуншева