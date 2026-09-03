Золотовалютные резервы Белоруссии выросли за август более чем на 1 млрд долларов

Основной причиной роста стало подорожание золота

Фото: Динар Фатыхов

По итогам августа белорусский финансовый регулятор зафиксировал увеличение золотовалютных резервов страны на 1,048 миллиарда долларов, что привело их общий объем на 1 сентября до 15,243 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Нацбанке Белоруссии.

Эксперты отмечают, что основной причиной роста золотовалютных резервов стал рост цен на золото на международных финансовых рынках.

Согласно информации агентства, активы в иностранной валюте и монетарное золото составляют наибольшую долю в структуре международных резервных активов. На 1 сентября объем иностранной валюты в резервах составил 5,9176 миллиарда долларов, увеличившись за август на 108,7 миллиона долларов. Объем монетарного золота, в свою очередь, составил 7,9135 миллиарда долларов, увеличившись на 929,8 миллиона долларов.

Как ранее сообщалось «СОЮЗ», согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, к концу текущего года объем международных резервных активов республики должен составить не менее 9,2 миллиарда «зеленых».

Никита Егоров