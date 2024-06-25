Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека

Фото: Максим Платонов

В результате вооруженного нападения боевиков на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане погиб 21 человек. Среди них — правоохранители и гражданские лица. Об этом сообщили в Минздраве.

Напомним, что 23 июня боевики совершили нападение на несколько объектов в регионе. В связи с трагедией в Дагестане объявлен трехдневный траур. Семьям пострадавших будет оказана материальная помощь.

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась к середине вчерашней ночи.