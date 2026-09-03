Пляж «Камское море» в Лаишево отремонтируют за 31,5 млн рублей к 2027 году

Это в 4 раза больше, чем в 2023 году

На восстановление пляжа «Камское море» в Лаишево направят 31,5 млн рублей. Это в 4 раза больше, чем в 2023 году, следует из документов на сайте госзакупок. Работы планируют завершить до 30 июня 2027 года. Необходимость ремонта вызвана сильным штормом, который частично смыл песок и повредил инфраструктуру.



Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». В смету включены работы на основном пляже и на территории второй очереди благоустройства. Территорию выровняют, уплотнят грунт, укрепят откосы 422 куб. м камня. Также укрепят подпорную стенку, организуют ливневую канализацию и обновят освещение.

Ранее на благоустройство «Камского моря» в 2018 году потратили 30 млн рублей, в 2023-м — 7,4 млн рублей. Восстановление после шторма началось уже 15 июня — подрядчик завозит песок и отсыпает пляж.

Рядом с «Камским морем» планируют построить курорт «Казань марина» с инвестициями 33,9 млрд рублей. Однако строительство объектов туристической инфраструктуры начнется не ранее 2028 года.

Алсу Сабирзанова