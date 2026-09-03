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Бюджет РТ переходит с трансфертов ТФОМС на субсидии медорганизациям

15:45, 03.09.2026

До 2028-го на трансферты было предусмотрено 11,67 млрд рублей

Бюджет РТ переходит с трансфертов ТФОМС на субсидии медорганизациям
Фото: Динар Фатыхов

Бюджет Татарстана ежегодно направляет Территориальному фонду ОМС трансферты на высокотехнологичную медпомощь вне базовой программы ОМС (3,7 млрд рублей в 2026 году, 3,87 млрд в 2027-м, 4,05 млрд в 2028-м) и закупку авиационных работ (100,4 млн, 106,7 млн и 111,0 млн рублей соответственно), сообщила пресс-служба Минфина республики.

— По рекомендации Минздрава России и Федерального казначейства эти средства предлагается направлять напрямую — субсидиями медорганизациям. Дополнительных расходов бюджета не потребуется: при формировании бюджета на 2027—2029 годы ассигнования на трансферты уменьшат, на субсидии — увеличат на ту же сумму, — говорится в сообщении.

Минздраву Татарстана уже поручили подготовить изменения в соответствующий закон и постановление Кабмина.

Ранее сообщалось, что нефтяные компании выделили деньги на защиту НПЗ.

Никита Егоров

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ЭкономикаБюджет Татарстан

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