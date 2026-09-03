Xiaomi начнет официально продавать автомобили в Европе в 2027-м

На текущий момент в модельной линейке представлены седан SU7 и кроссовер YU7

Фото: Динар Фатыхов

IT‑гигант Xiaomi официально объявил о выходе своего автомобильного подразделения на европейский рынок: первые машины бренда появятся в странах Европы в 2027 году. Об этом сообщили на выставке IFA в Берлине, пишет издание CarNewsChina.

Компания подписала меморандумы о взаимопонимании сразу с восемью крупными немецкими дилерскими группами — это первый шаг по созданию розничной и сервисной сети. Среди партнеров названы, в частности, LUEG (первый авторизованный дилер Mercedes‑Benz в Германии) и Emil Frey (одна из крупнейших дилерских групп Европы).

Вице‑президент Xiaomi Auto и руководитель международного направления Юй Лиго отметил, что компания рассчитывает на долгосрочные инвестиции и делает ставку на локальные партнерства. В Мюнхене уже действует европейский центр, а по мере приближения старта продаж Xiaomi Auto намерена расширять сеть партнеров по всей Европе.

К подготовке к международному запуску также относятся запуск глобального сайта и официальных международных аккаунтов в соцсетях. На IFA бренд демонстрирует экосистему «Человек × Автомобиль × Дом» и новые проекты, в том числе концепт Xiaomi Vision Gran Turismo.

На текущий момент в модельной линейке представлены седан SU7 и кроссовер YU7. С марта 2024 года в Китае продано более 700 тыс. автомобилей марки. Кроме того, в конце июля Xiaomi начала продажи гибридных кроссоверов под брендом SkyNomad (N70 и N90) и, по сообщениям, тестирует двухдверное купе мощностью свыше 2 тыс. л. с., созданное по мотивам концепта Vision GT.

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Никита Егоров