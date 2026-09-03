Экономист объяснил, с чем связано отсутствие долгов по зарплате в РТ в статистике Росстата

Такие данные могут свидетельствовать о желании региональных властей «приукрасить» свой KPI

Фото: Динар Фатыхов

Отсутствие долгов по зарплате в статистике Росстата может свидетельствовать о желании региональных властей «приукрасить» свой KPI. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился экономист и бизнес-тренер Денис Ракша, комментируя данные об отсутствии задолженности по зарплатам у предприятий Татарстана и других регионов.

Он объяснил, что по логике вещей такая статистика не должна делиться строго по регионам. Дело в том, что даже внутри одного субъекта у разного бизнеса может быть самая разная финансовая ситуация, поэтому найти даже один регион, где нет ни одной компании с задолженностью по заработной плате, — это уже фантастика, а 33 — и вовсе за гранью возможного.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вполне возможно, что это приписки. Как это может выглядеть? У каждого регионального правительства или губернатора есть свои KPI. На показатели данного критерия влияет и наличие задолженности по зарплате. Чтобы не испортить себе весь индекс, N-люди могут сказать: «Давай накрутим KPI вот этот или тот», — размышляет эксперт.

Подробнее о статистике долгов по зарплатам в разных регионах России — в материале «Реального времени».

Никита Егоров