Инфляция в Турции замедлилась до минимума с марта

Ранее ожидалось, что инфляция в августе составит 31,62%

Фото: Арсений Фавстрицкий

В августе рост потребительских цен в Турции замедлился до минимального уровня с марта, составив 31,51% в годовом выражении по сравнению с 31,75% в июле. Об этом сообщает статистический институт страны (Turkstat).

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опубликованному Trading Economics, ожидалось, что инфляция в августе составит 31,62%.

Темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки замедлились до 33,79% с 37,53% в июле. Цены на одежду и обувь увеличились на 13,16% по сравнению с 16,48% в предыдущем месяце, а на жилищно-коммунальные услуги — до 39,77% с 40,32%. В то же время стоимость страховок и финансовых услуг выросла на 25,08%, увеличившись с 25,64% в июле. Цены в ресторанах и гостиницах поднялись на 31,16% (по сравнению с 31,65% в июле), в секторе здравоохранения — на 43,46% (против 43,89% в предыдущем месяце).

Однако рост цен на алкоголь и табачные изделия ускорился до 30,42% с 29,36%, а на транспортные услуги — до 35,08% с 30,83%.

В помесячном выражении потребительские цены выросли на 1,84% в августе, что является максимальным значением с мая, по сравнению с 1,78% в июле.

Тем временем рост цен производителей (индекс PPI) в Турции в августе ускорился до 27,95% в годовом выражении по сравнению с 27,83% в июле, а в помесячном выражении — до 2,57% с 1,52%.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает снижения ставки до 8% к 2028 году.

Никита Егоров