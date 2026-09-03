Минфин России намерен продать издателя «Мира танков» «Лесту» осенью

Конкретную сумму сделки не раскрыли

Фото: Динар Фатыхов

Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что активы компании «Леста», известной своей работой над играми «Мир танков» и «Мир кораблей», планируется продать частному инвестору. Ожидается, что сделка состоится в ближайшие два месяца.

По словам Моисеева, продажа будет осуществлена напрямую заинтересованному инвестору. Замминистра заверил, что управление компанией находится на высоком уровне и для сохранения рыночного уровня зарплат и удержания специалистов были приняты специальные решения. «Менеджмент понимает, что они делают», — добавил Моисеев в интервью РБК.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конкретную сумму сделки замминистра не раскрыл, но отметил, что оценка компании является «очень дорогой». «Надеюсь, мы быстро преодолеем юридические процедуры и заключим сделку уже в сентябре-октябре», — сообщил Моисеев.

«Леста» изначально была российским подразделением белорусской студии Wargaming, которая разработала такие игры, как World of Tanks и World of Warships. После начала специальной военной операции и введения санкций Wargaming прекратила свою деятельность на российском и белорусском рынках и вышла из капитала «Лесты». В результате компания перешла к Малику Хатажаеву, который является членом экстремистской группы. В апреле 2025 года Генпрокуратура наложила арест на активы «Лесты», и суд признал ее владельцев экстремистами. В июле прошлого года три компании, связанные с «Лестой», были переданы в собственность Росимущества. По данным Генпрокуратуры, активы компании оценивались в 135 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что под контроль России вернулись активы на 6,2 трлн рублей.

Никита Егоров