В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в Дагестане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане. Он выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Путин поблагодарил турецкого коллегу за высказанные соболезнования и поддержку. Лидеры договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении.

Условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3–4 июля.

Напомним, Беларусь станет полноправным участником ШОС после саммита в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.