В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в Дагестане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане. Он выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Путин поблагодарил турецкого коллегу за высказанные соболезнования и поддержку. Лидеры договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении.
Условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3–4 июля.
Напомним, Беларусь станет полноправным участником ШОС после саммита в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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