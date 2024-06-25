Новости

18:22 МСК Все новости
Новости раздела

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в Дагестане

15:14, 25.06.2024
В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в Дагестане
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане. Он выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Путин поблагодарил турецкого коллегу за высказанные соболезнования и поддержку. Лидеры договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении.

Условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3–4 июля.

Напомним, Беларусь станет полноправным участником ШОС после саммита в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также