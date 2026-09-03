Росстат: у предприятий Татарстана не зафиксировано долгов по зарплате

Также нет долгов по этому критерию еще у 32 регионов России

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на конец июля 2026 года не зафиксировано долгов по зарплате среди организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Такие данные следуют из статистики Росстата.

Помимо республики, нет долгов по зарплате у предприятий еще 32 регионов. Среди них: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Тульская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Самарская области и другие российские субъекты.

При этом в целом по России суммарная задолженность по зарплате составила 2 млрд рублей. Это на 95,3% больше по сравнению с январем — июлем 2025-го.

В каких регионах зафиксирован максимальный объем долгов по зарплате, какие сферы деятельности в аутсайдерах по этому показателю и при чем тут KPI — в материале «Реального времени».



Никита Егоров