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Экономика

Росстат: у предприятий Татарстана не зафиксировано долгов по зарплате

15:55, 03.09.2026

Также нет долгов по этому критерию еще у 32 регионов России

Росстат: у предприятий Татарстана не зафиксировано долгов по зарплате
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на конец июля 2026 года не зафиксировано долгов по зарплате среди организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Такие данные следуют из статистики Росстата.

Помимо республики, нет долгов по зарплате у предприятий еще 32 регионов. Среди них: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Тульская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Самарская области и другие российские субъекты.

При этом в целом по России суммарная задолженность по зарплате составила 2 млрд рублей. Это на 95,3% больше по сравнению с январем — июлем 2025-го.

В каких регионах зафиксирован максимальный объем долгов по зарплате, какие сферы деятельности в аутсайдерах по этому показателю и при чем тут KPI — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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ЭкономикаФинансы Татарстан

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