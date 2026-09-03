Налоговая задолженность в Татарстане достигла 20,6 млрд рублей

Республика — на третьем месте в ПФО по размерам совокупной задолженности

Фото: Динар Фатыхов

Налоговая задолженность в Татарстане, включая не уплаченные в срок налоги и сборы, достигла 20,6 миллиарда рублей. Однако общий долг, который также учитывает страховые взносы, пени, налоговые санкции и проценты, составляет 55,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Недоимка составляет около 37% от общей суммы задолженности, при этом разница между показателями составляет 35,4 миллиарда рублей. Татарстан занимает третье место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по размерам совокупной задолженности, уступая только Самарской области и Башкортостану.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий долг регионов ПФО составляет 376,4 миллиарда рублей, из которых 150 миллиардов — это недоимка. Татарстан же отвечает за 14,9% от общей задолженности округа и 13,7% от неуплаченных вовремя налогов и сборов.

В первом полугодии в бюджеты всех уровней из Татарстана поступило 846,4 миллиарда рублей в виде налогов, сборов и других обязательных платежей. Из этой суммы 534,9 миллиарда рублей (63,2%) было перечислено в федеральный бюджет, а 311,5 миллиарда рублей — в консолидированный бюджет республики. Татарстан занимает первое место в ПФО по общему объему поступлений (22,5% от сборов округа).

Ранее сообщалось, что в Татарстане и еще 32 регионах России нет долгов по зарплате.

Никита Егоров