Объем выдач МФО в II квартале вырос на 2%

При этом сегмент потребительского кредитования продолжил охлаждаться

Фото: Максим Платонов

Объем выдач микрофинансовых организаций во втором квартале 2026 года остался практически на прежнем уровне и составил 490 млрд рублей (+2% кв./кв.), сообщает Банк России.

При этом сегмент потребительского кредитования продолжил охлаждаться: выдачи населению сократились на 4% и составили 426 млрд рублей за квартал. На снижение влияли новые регулярные требования, вступившие в силу в 2026 году, а также рост доли отказов по заявкам — уровень одобрения в розничном сегменте упал до 39% (2 п. п. кв./кв.; 6 п. п. г./г.), что сдерживало объем новых выдач.

Вместе с тем существенно выросли займы, выданные самозанятым: их объем в II квартале достиг 15 млрд рублей, что в шесть раз превышает совокупный объем соответствующих выдач за весь 2025 год. При этом средний размер такого займа сократился до 19 тыс. рублей — в 13 раз меньше среднего показателя 2025 года.

Ранее сообщалось, что количество выданных россиянам виз в 2025-м увеличилось на 20%.

Никита Егоров