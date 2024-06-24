В Махачкале и Дербенте сняли режим контртеррористической операции
В Махачкале и Дербенте сняли режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет подтвердил факт того, что боевики устроившие теракт ликвидированы, сообщает «Коммерсантъ».
— В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> в 8 часов 15 минут правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменен, — говорится в сообщении НАК.
Напомним, что сегодня ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, которые 23 июня совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в регионе.
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