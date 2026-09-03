Эксперты назвали стоимость содержания кроссовера Volga K50

Расходы составят до 654 тысяч рублей в год

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость владения кроссовером Volga K50 в комплектации «Комфорт» составит 43,60 рубля за километр, что эквивалентно 654 тыс. рублей в год и 3,3 миллиона рублей за пять лет. При этом за этот период автомобиль потеряет в цене 1,6 миллиона рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование агентства НАПИ.

Так, налог на транспорт составит 89,3 тысячи рублей, государственная пошлина — 4,2 тысячи рублей, расходы на техническое обслуживание — 170,1 тысячи рублей, на технический ремонт — 30,2 тысячи рублей, затраты на топливо — 520,8 тысячи рублей, зимние шины (Hankook) — 105,5 тысячи рублей, обязательное страхование ОСАГО — 121 тысячу рублей, каско — 638,4 тысячи рублей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Итоги были получены при следующих условиях: эксплуатация в Москве, приобретение за собственные средства, среднегодовой пробег — 15 тысяч километров, срок владения — 60 месяцев (5 лет).

Стоит отметить, что Volga K50 является флагманской моделью нового бренда, и ее цена начинается от 4 199 000 рублей. Продажи автомобиля стартовали 19 июня.

Volga K50 оснащена бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 238 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее сообщалось, что разница в стоимости аренды каршеринга и содержания личного авто достигает 150%.

Никита Егоров