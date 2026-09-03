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Минфин России направит на покупку валюты и золота более 50 млрд рублей

17:00, 03.09.2026

Ежедневные покупки валюты и золота будут составлять в эквиваленте 2,5 млрд рублей

Минфин России направит на покупку валюты и золота более 50 млрд рублей
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября выделит 55,6 млрд рублей на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщила пресс-служба министерства.

— Ежедневные покупки валюты и золота будут составлять в эквиваленте 2,5 млрд рублей, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минфин России намерен продать издателя «Мира танков» «Лесту» осенью.

Никита Егоров

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