Минфин России направит на покупку валюты и золота более 50 млрд рублей
Ежедневные покупки валюты и золота будут составлять в эквиваленте 2,5 млрд рублей
Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября выделит 55,6 млрд рублей на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщила пресс-служба министерства.
— Ежедневные покупки валюты и золота будут составлять в эквиваленте 2,5 млрд рублей, — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минфин России намерен продать издателя «Мира танков» «Лесту» осенью.
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