FIS перепроверит российских лыжников, ранее не получивших нейтральный статус

Проверку соответствия критериям проведет независимая сторонняя организация

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) повторно проверит спортсменов из России, чьи заявки на получение нейтрального статуса были отклонены. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

Проверку соответствия критериям проведет независимая сторонняя организация.

Принципы получения нейтрального статуса закрепят в обновленной политике FIS, форме заявки и декларации для сезона-2026/27.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Накануне стало известно, что федерация допустила россиян до турниров под своей эгидой в этом сезоне, но исключительно в нейтральном статусе.

В январе Спортивный арбитражный суд не стал рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на непредоставление ему нейтрального статуса. Сам лыжник отказался от смены гражданства ради получения права выступать на международных стартах.

Зульфат Шафигуллин