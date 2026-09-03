Россия планирует выступить за ограничение гиперзвуковых беспилотников

Сейчас оружие находится в процессе разработки

Фото: Сергей Козлов

Россия планирует выступить за ограничение гиперзвуковых беспилотников. Об этом сообщил «Реальному времени» замдиректора агентства «Эмерком» Дмитрий Мун.

По прогнозам, гиперзвуковые беспилотники могут получить распространение в горизонте пяти лет.

— Они сейчас находятся в процессе разработки. Это очень опасное оружие, поэтому его надо ограничивать. Страны-разработчики известны. Соответственно, они должны подписывать [ограничивающие документы]. Как есть этические ограничения в использовании ИИ, как есть частичный запрет оружия неизбирательного действия, например кассетных боеприпасов. Мы здесь, чтобы выработать параметры международного сотрудничества и заранее выступать против этих угроз, — сообщил Мун.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, движение в этом направлении уже идет. В ответ на вопрос издания о том, планирует ли Россия предлагать ограничение гиперзвуковых беспилотников в ООН, Мун ответил: «Да, в том числе».

Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина