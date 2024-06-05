Старт ПМЭФ, рекордные 8,5 млрд рублей на капитальный ремонт, рост афер на «Госуслугах»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 5 июня.
- Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум. В рамках первого дня мероприятия АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля — седан Lada Iskra. С рабочим визитом на форум прибыл раис Татарстана Рустам Минниханов — на сегодня запланировано подписание документа о сотрудничестве между Татарстаном и АНО «Россия — страна возможностей». Одну из первых дискуссий ПМЭФ посвятили теме развития малых городов и потенциала креативных индустрий в них.
- Замначальника угрозыска МВД Татарстана Рамис Газизов предупредил о росте афер с помощью взлома аккаунтов граждан на портале «Госуслуги». Ведомство понадеялось, что действенным способом борьбы с такими аферами станут изменения законодательства о самозапрете на получение кредитов, вступающие в силу в марте 2025 года. Также стало известно, что ежедневно жители Татарстана перечисляют мошенникам в среднем по 10—15 млн рублей. За пять месяцев размер похищенных таким образом и украденных с банковских карт средств составил 2 млрд рублей.
- В этом году на реализацию программ капитального ремонта выделили почти 8,5 млрд рублей. Планируется провести ремонт в 766 многоквартирных домах Татарстана, из них более 600 уже в работе. Ремонт в трех домах пока под вопросом. С 2008 года на программу капремонта в Татарстане направили 90 млрд рублей.
- На время проведения Игр БРИКС в Казани запретят использование маломерных судов на озере Средний Кабан. Это сделано для обеспечения безопасности людей. МЧС поручено проинформировать население о запрете и обеспечить дежурство для его соблюдения.
- В апреле 2024 года объем промышленного производства в Татарстане снизился на 4,3% по сравнению с мартом. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 3,7%. Рост наблюдается в таких отраслях, как производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования.
- ЦИК передал два вакантных мандата депутатов Госдумы России телеведущей Марине Ким и главе Мамадышского района Анатолию Иванову. Эти места освободились после лишения депутатских полномочий Вадима Белоусова в связи с обвинительным приговором по делу о взяточничестве и ухода Елены Ямпольской на должность советника президента России.
- В Татарстане стартовала операция «Чистый воздух» в поддержку национального проекта «Экология». С 1 июня по 30 сентября экологи и инспекторы будут проверять автомобили на превышение ПДК загрязняющих веществ в выхлопных газах. Особое внимание уделят легковым машинам с бензиновыми двигателями.
- Российская фигуристка Алина Загитова будет представлять Игры БРИКС, которые пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей. Завтра, 6 июня на, ПМЭФ состоится церемония посвящения Алины Загитовой и боксера Александра Поветкина в послы Игр БРИКС.
- Университет Иннополис вошел в топ-5 IT-вузов России, уступив московским и питерским учебным заведениям. В рейтинге учитывались зарплаты выпускников в Москве, средние баллы за ЕГЭ, призовые места в студенческих олимпиадах и процент студентов, оставшихся в городе обучения. Статистика показывает, что выпускники Иннополиса могут претендовать на зарплату около 230 тысяч рублей.
- Кабмин Татарстана утвердил положение о предоставлении гранта в размере 11,9 млн рублей на создание и обеспечение деятельности Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка». Средства будут направлены на оплату труда работников, приобретение концертных костюмов, обуви, сценического оборудования и музыкальных инструментов. В рамках гранта оркестр должен провести не менее одного творческого проекта в области национальной культуры и искусства.
- Запуск железной дороги Уфа — Казань отложили до 2027 года из-за загруженности парка вагонов на других направлениях и необходимости обеспечения окупаемости маршрута. Предварительный вариант маршрута предполагает, что поезд будет проходить через Бугульму, Набережные Челны, Алнаши и Агрыз. В декабре 2024 года планируется запустить железнодорожный маршрут из Уфы в Москву через Ульяновск, Бугульму и село Кандры.
Ключевые события 833-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня дежурными силами ПВО России было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.
- Штурмовики Су-25 уничтожили живую силу и технику противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Российские летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром вылета.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 610 самолетов, 274 вертолета, 25 177 беспилотных летательных аппаратов, 527 зенитных ракетных комплексов, 16 264 танка и других боевых бронированных машин, 1 330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 286 единиц специальной военной автомобильной техники.
Олег ИсаковОбщество Татарстан