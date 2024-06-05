ЦИК передала вакантный мандат депутата Госдумы главе Мамадышского района Анатолию Иванову
ЦИК передала два вакантных мандата депутатов Госдумы России. Один из них получила телеведущая Марина Ким, а другой — глава Мамадышского района Анатолий Иванов, сообщает РИА «Новости».
Эти места стали свободными после того, как Вадим Белоусов был лишен депутатских полномочий в связи с обвинительным приговором по делу о взяточничестве.
Напомним, 30 мая Елена Ямпольская была назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир». Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным.
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