ЦИК передала вакантный мандат депутата Госдумы главе Мамадышского района Анатолию Иванову

Фото: Дарья Пинегина

ЦИК передала два вакантных мандата депутатов Госдумы России. Один из них получила телеведущая Марина Ким, а другой — глава Мамадышского района Анатолий Иванов, сообщает РИА «Новости».



Эти места стали свободными после того, как Вадим Белоусов был лишен депутатских полномочий в связи с обвинительным приговором по делу о взяточничестве.

Напомним, 30 мая Елена Ямпольская была назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир». Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным.

Рената Валеева