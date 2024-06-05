Проект запуска железной дороги Уфа — Казань отложили ближе к 2027 году

Фото: Руслан Ишмухаметов

Проект запуска железной дороги Уфа — Казань отложили ближе к 2027 году, сообщил «РБК Татарстан» со ссылкой на заявление филиала ОАО «РЖД» — Куйбышевская железная дорога.

На данный момент основной парк вагонов задействован для обеспечения перевозок в направлениях Севера и Юга. Это связано с государственными задачами. В управлении Куйбышевской железной дороги отметили, что для окупаемости маршрута необходима его наполняемость. Проект является перспективным, но из-за геополитической ситуации его рассмотрение отложили до 2027 года.

Предварительный вариант маршрута предполагает, что поезд будет проходить через Бугульму, Набережные Челны, Алнаши и Агрыз.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года планируется запустить другой железнодорожный маршрут через Татарстан — из Уфы в Москву через Ульяновск, Бугульму и село Кандры. Время в пути составит около 28 часов 25 минут в одну сторону и 29 часов 14 минут — в обратную.

О планах реализации прямого железнодорожного сообщения между Казанью и Уфой в конце мая сообщил замначальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков. Тогда он отметил, что этот проект планируется реализовать к 2025—2026 годам.

Разиль Самигуллин