МВД Татарстана прогнозирует рост взломанных личных кабинетов на портале «Госуслуги»

Фото: Ирина Плотникова

Электронная услуга подачи заявки на кредит и удостоверения личности породила аферы с помощью взлома аккаунтов граждан на портале «Госуслуги». Этот вид мошенничеств растет и будет расти, предупредил сегодня на брифинге замначальника угрозыска МВД Татарстана Рамис Газимов.



Он поделился личным опытом общения с одной из аферисток, которая под предлогом «дистанционного продления услуг связи» — совершенно ненужной для абонента процедуры — попыталась убедить его поделиться кодами доступа к его личному кабинету в «Госуслугах», в частности, запросила нужные для восстановления пароля сведения об имени дедушки. Сотрудник МВД записал разговор, чтобы зафиксировать попытку аферы — в том числе в целях обучения потенциальных жертв.

Газимов поделился — довольно часто такие «представители сотовой компании» достигают цели и в итоге входят в чужой личный кабинет и от чужого лица получают кредитные средства. А ущерб ложится на доверчивых пользователей.

В числе потерпевших — рабочий казанского «Водоканала», который после взлома кодов задолжал 1,5 млн, житель Нурлата, на которого оформили кредит в 2 млн рублей, и другие.



В общей структуре мошенничеств данный способ пока занимает лишь 3,3%, но это пока.

В МВД Татарстана надеются, что действенным способом борьбы с такими аферами станут изменения законодательства о самозапрете на получение кредитов, вступающие в силу в марте 2025 года. Норма даст право любому гражданину обратиться с заявлением в «Бюро кредитных историй», что не желает получать никаких кредитов.

Напомним, по состоянию на февраль 2024-го на портале «Госуслуги» зарегистрировано более 115 млн учетных записей, в том числе 3,5 млн индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За 2023 года на портале было оказано свыше 340 млн услуг, что на 100 млн больше, чем год назад.

Рамис Газимов на брифинге заявил и о том, что ежедневно жители Татарстана перечисляют мошенникам в среднем по 10—15 млн рублей. За пять месяцев размер похищенных таким образом и украденных с банковских карт средств составил 2 млрд рублей.

