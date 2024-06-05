Кабмин Татарстана направит 11,9 млн на создание молодежного симфонического оркестра «Новая музыка»

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана утвердил положение о порядке предоставления гранта на создание и обеспечение деятельности Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка», узнало «Реальное время».

Оркестр будет создан на базе Казанского музыкального колледжа имени И.В. Аухадеева. Грант предоставляется в размере 11,9 млн рублей. Эти средства будут направлены на оплату труда работников учреждения и привлеченных специалистов, на приобретение концертных костюмов, обуви и сценического оборудования с музыкальными инструментами.

В рамках гранта оркестр должен провести не менее одного творческого проекта в области национальной культуры и искусства, направленного на освоение основных направлений мировой симфонической музыки. Оркестр будет популяризировать и свою деятельность среди детей и молодежи.

Напомним, международная гильдия молодых музыкантов Российского музыкального союза «МолОт» в прошлом месяце отметила свое 15-летие. У «МолОта» три отделения в стране: в Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане. Председатель гильдии Ярослав Судзиловский рассказал в интервью «Реальному времени», почему в нынешнее время сочинитель музыки должен заниматься не только компоновкой звуков.

Рената Валеева