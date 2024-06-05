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АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую модель — седан Lada Iskra

13:35, 05.06.2024
АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую модель — седан Lada Iskra
Фото: Максим Платонов

На Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ продемонстрировал свою новую разработку — седан Lada Iskra. Эта модель займет место в линейке между Lada Granta и флагманской Lada Vesta, сообщает РИА «Новости».

Автомобиль выполнен в красном цвете, который получил название «огонь» в цветовой палитре компании. Инвестиции в проект составили 23 млрд рублей.

Рената Валеева

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