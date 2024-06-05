АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую модель — седан Lada Iskra

Фото: Максим Платонов

На Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ продемонстрировал свою новую разработку — седан Lada Iskra. Эта модель займет место в линейке между Lada Granta и флагманской Lada Vesta, сообщает РИА «Новости».

Автомобиль выполнен в красном цвете, который получил название «огонь» в цветовой палитре компании. Инвестиции в проект составили 23 млрд рублей.

Рената Валеева