В Татарстане стартовала операция «Чистый воздух»

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

В поддержку национального проекта «Экология» в Татарстане стартовала операция «Чистый воздух», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

С 1 июня по 30 сентября экологи совместно с инспекторами Госавтоинспекции МВД по Татарстану и Госавтонадзора по республике будут выявлять превышения ПДК загрязняющих веществ в выхлопных газах машин. За период операции планируется обследовать более 6 тысяч автомобилей.

Проверяются все типы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, особое внимание уделяется легковым машинам с бензиновыми двигателями. В прошлом году во время аналогичной операции проверили 6 886 автомобилей, из них 184 не соответствовали требованиям токсичности и дымности. 80% из них — легковушки.

Самый низкий процент превышений зафиксирован у автотранспорта на газомоторном топливе — лишь 1,9%.

Министерство экологии и природных ресурсов республики активно следит за экологической обстановкой в республике, поскольку за период с 20 апреля по 3 мая в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 649 обращений от жителей региона.

Разиль Самигуллин