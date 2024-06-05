Половина атак — из-за рубежа: с начала года мошенники увели у татарстанцев 2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Ежедневно жители Татарстана перечисляют мошенникам в среднем по 10—15 млн рублей. За пять месяцев размер похищенных таким образом и украденных с банковских карт средств составил 2 млрд рублей, передает журналист «Реального времени» с брифинга в МВД Татарстана.



Какой процент этих средств ушел на Украину, замначальника управления угрозыска республики Рамис Газимов уточнить не смог. Но заметил — 50—60% звонков от лица сотрудников спецслужб, Центробанка поступают с территории иностранных государств.

Какой процент этих средств ушел на Украину, замначальника управления угрозыска республики Рамис Газимов уточнить не смог. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В целом за пять месяцев в Татарстане зафиксировано 7 тысяч 50 преступлений указанной категории.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 400 преступлений. Но мы должны понимать: эти 7 тысяч — это 7 тысяч людей, наших граждан, которые пострадали от мошенников, — отметил Газимов.

Напомним, в 2023 году жители Татарстана отдали телефонным мошенникам 4,2 млрд рублей. Чаще всего (почти в 40% случаев) злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности банков.

Также мошенники стали использовать новую схему обмана. После звонка от «сотрудника» с предложением продлить услуги связи преступники взламывают аккаунты и оформляют на жертв кредиты. Только в 2024 году в Татарстане было зарегистрировано около 100 подобных случаев с общим ущербом в 12 млн рублей.