Университет Иннополис вошел в топ-5 IT-вузов России

Фото: Роман Хасаев

Университет Иннополис вошел в топ-5 IT-вузов России. Учебное заведение Татарстана уступило московским и питерским вузам, заняв пятое место, об этом стало известно из рейтинга, составленного сервисом SuperJob.

В рейтинге было несколько параметров оценивания учебных заведений. А именно: зарплаты в Москве в период 2023—2024 годов, средние баллы за ЕГЭ в 2023 году, олимпиады за 2023—2024 годы, наличие нобелевских лауреатов и процент студентов, оставшихся в городе обучения.

Так, согласно статистике, выпускники Иннополиса в Москве могут претендовать на заработную плату в районе 230 тысяч рублей, средний балл поступающих студентов равен 99,4 балла, а процент студентов, остающихся в городе после обучения, составляет 67%.

Иннополис продолжает оправдывать высокие позиции в различных рейтингах, поскольку город и его высшее учебное заведение продолжают развиваться. Так, например, в Иннополисе 3 мая состоялось открытие крупнейшего в ПФО Центра обработки и хранения данных.

Разиль Самигуллин