Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.
С 5 по 7 июня у главы республики запланировано около 30 встреч и подписаний соглашений. Стоит подчеркнуть, что в выставочном центре «Экспофорум» расположен стенд, посвященный Татарстану.
Сегодня состоится подписание документа о сотрудничестве между Татарстаном и АНО «Россия — страна возможностей».
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