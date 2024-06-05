Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

С 5 по 7 июня у главы республики запланировано около 30 встреч и подписаний соглашений. Стоит подчеркнуть, что в выставочном центре «Экспофорум» расположен стенд, посвященный Татарстану.

Сегодня состоится подписание документа о сотрудничестве между Татарстаном и АНО «Россия — страна возможностей».