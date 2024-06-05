«Кровеносная система нашей страны»: на ПМЭФ обсудили судьбу малых городов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru фондом «Институт развития городов РТ»

В Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. Одну из первых дискуссий посвятили теме развития малых городов и потенциала креативных индустрий в них. О путях развития индустрии, а также проектах развития малых городов России, в которых проживают 70 миллионов человек, — в материале «Реального времени».

«Кому как повезет»

— Мне малые города сегодня представляются как кровеносная система нашей страны, и от того, как будет распределяться жизнь в этих городах в общем, зависит будущее нашей страны, — начала встречу ее модератор шеф-редактор «Коммерсантъ-ФМ» Дарья Корнеева.

На сегодня эксперты в вопросах развития городов расходятся во мнениях, что же делать с малыми городами, — у каждого своя точка зрения:

Первая — культивировать, развивать, наполнять и насыщать — делать все, чтобы город разрастался, — так называемая гуманистическая точка зрения.

Вторая — технократическая. Ее сторонники, как заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров, считают, что «нет смысла держаться за малые города». Они требуют слишком много денег на поддержание своей инфраструктуры, зачастую несовременной.

— Кому как повезет, и все зависит лишь от управленца городом, — подметил Федоров.

По его словам, такие точки зрения существуют сейчас и продолжат жить. Они борются между собой, а окончательного решения все никак нет. И тот, и этот подходы требуют больших ресурсов:

в первом случае подход финансовый — ставка на развитие и сохранение малых городов;

во втором — политический. «Сворачивать» малые города — гигантское бремя, несущее политические риски, которые брать никто не хочет.

Cравнивали в ней столицы России — Москву и Санкт-Петербург — и остальные города страны. Скриншот трансляции с ПМЭФ "МАЛЫЕ ГОРОДА. НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ"

В рамках прошедшей «Российской креативной недели» специалисты провели опрос на тему: «Что россияне думают о развитии креативной индустрии?». Выборка проводилась по всей России, а сравнивали в ней столицы России — Москву и Санкт-Петербург — и остальные города страны. Федоров выделил основные статистические показатели из проведенного исследования:

Так, 40% жителей Москвы и Санкт-Петербурга довольны уровнем развития креативной индустрии в своем регионе, в то время как в городах с численностью населения до 100 тысяч человек этот показатель ниже в 4 раза — 11%. Порядка 60% жителей столиц знают тех, кто так или иначе задействован в сфере креатива. По небольшим городам ситуация хуже на 39% — это говорит о том, что людям в малых городах менее интересна тема креатива как таковая, чего нельзя сказать о мегаполисах.

Порядка 40% жителей Москвы и Санкт-Петербурга довольны уровнем развития креативной индустрии в своем регионе. Скриншот трансляции с ПМЭФ "МАЛЫЕ ГОРОДА. НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ"

Людей работает мало, но потенциал огромный

Каждый третий житель малого города готов проявить себя в креативной профессии, а 7% уже работают в этих сферах. В список таких профессий включено 14 наименований, отметил спикер. При этом 29% населения малых городов планируют покинуть свое место жительства.

— Огромная цифра, существенно больше, чем в других типах населенных пунктов. Это говорит о неустроенности, о неверии в перспективы, о недофинансировании и, конечно, о том, что креативные индустрии могут стать точкой притяжения, инструментом удержания людей в малых городах, — заявил Федоров.

В большей мере уезжает молодежь — она всегда в первых рядах эмигрантов.

Если не создать альтернативные точки притяжения в малых городах, то законы социальной физики нам четко скажут, что будет с этими малыми городами. Нам всем надо серьезно подумать над тем, как и над чем работать, отметил гендиректор ВЦИОМ. Немаловажный вопрос — финансовый фактор. Стоит ли во главе всего материальный фактор — вопрос тяжелый, но объяснимый.

— Важный ли фактор «деньги»? И да, и нет. Мы живем при капитализме, поэтому деньги, безусловно, важны. Однако дело в будущем: молодежь идет за будущим — туда, где они могут себя проявить, — ответил Федоров. — Людей работает мало, но потенциал огромный. Из рынка работодателя мы перешли в рынок рабочего, когда они сами выбирают то, где хотят работать, то, что им по душе и поможет развиться им и их талантам. На рынке огромный дефицит, и вряд ли он будет в ближайшее время закрыт.



Малые города — это «столицы сельских территорий». Они по своей сути организуют огромную территорию вокруг себя. Скриншот трансляции с ПМЭФ "МАЛЫЕ ГОРОДА. НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ"

— Главная задача — увидеть проблематику, — считает президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова. — Найти ее решение, привлекая лучших экспертов и подсветив новые тренды.

По ее прогнозу, в ближайшие годы все это ляжет в концепции и планы развития городов.

— Сейчас мастер-планы развития городов делаются без учета людей, — заявила Абрамова. — Роль креативного класса в сохранении любой территории невероятна.

Директор Центра демографии и пространственного развития МГУ Александр Панин придерживается профессионального опыта и мнения. Он заявляет, что не каждый город, особенно малый, может похвастаться наличием большого градообразующего предприятия, которое так или иначе закроет все проблемы жителей и экономики региона.

— Малые города — это «столицы сельских территорий». Они по своей сути организуют огромную территорию вокруг себя. От того, как мы сформируем в первую очередь среду, будет зависеть и развитие как территории, так и жителей в целом, — отмечает он. — Закрепить человека за территорией — это очень трудно. Нужно не насильственно его удерживать на земле, а создавать для него такие условия, при которых он сам бы хотел жить там. Делать конкурентоспособную среду. Если мы научимся синхронизировать те программы, которые нам создают государственные ведомства, то мы сделаем гигантский скачок.

Для такой масштабной работы нужен комплексный и системный подход, в котором должны поучаствовать многие органы власти. Скриншот трансляции с ПМЭФ "МАЛЫЕ ГОРОДА. НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ"

Эксперт видит решение в консолидации ведущих игроков рынка, министерств и ведомств. Сообща должны работать многие министерства: экономики, строительства, сельского хозяйства и культуры, также нельзя забывать об институтах развития.

— Мы часто создаем креативный кластер, но зачастую он просто повисает в воздухе. Все потому, что для такой масштабной работы нужен комплексный и системный подход, в котором должны поучаствовать многие органы власти. Тогда у нас действительно получится создать не просто какой-то сегмент, а действительно новую ветвь в экономике, которая изменит и демографические тренды страны, и ситуацию в целом, — считает Панин.

«Люди пойдут за общей целью, а не за диктатурой»

Основатель Freedom Team и учредитель «Центра сообществ» Дмитрий Тимуршин объяснил, по каким принципам строятся и существуют основные виды сообществ. Среди них он выделил базовые:

Род и семья. Хобби и увлечения (наши друзья). Отраслевые сообщества по профессиям. Территориальное сообщество. Он отметил его как самое трудное из всех, так как в нем располагаются люди, которые не близки и не знакомы друг другу.

Основатель Freedom Team и учредитель «Центра сообществ» Дмитрий Тимуршин объяснил, по каким принципам строятся и существуют основные виды сообществ. Скриншот трансляции с ПМЭФ "МАЛЫЕ ГОРОДА. НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ"

С каждым из таких сообществ нужно выстраивать взаимоотношения по-разному, отмечает Тимуршин. По его словам, сообщества делятся на деструктивные и конструктивные. И если деструктивные направлены на короткий временной отрезок, то конструктивные, в свою очередь, созданы для выстраивания общих целей на длительное время.

— Люди пойдут за общей целью, а не за диктатурой. Так работает креативное сообщество. Дайте им тех, кто покажет цель, они к ней придут сообща, как партнеры, — отметил он.

Для привлечения дополнительного стимула он также призывает к уменьшению бюрократизации и увеличению цифровизации в работе.

— Они [люди] хотят увидеть результат своей работы, то, чего они добились. Им не нужны какие-то бумаги, — дополнил Тимуршин.

«Людям нужна мечта»

По мнению директора по развитию городской среды «Дом.РФ» Антона Финогенова, вопросы развития малых городов и креативного сектора — это темы, касающиеся экономического выживания страны. И речь тут идет о 70 млн человек. Сюда включены все сельские города и города с населением до 100 тыс. человек в совокупности.

— Мы понимаем, что доля населения, готовая работать в сфере промышленности, дай бог, вырастет с 20 до 40%, — отметил такие показатели Финогенов. — Это объективная реальность. Учитывая все проблемы демографии и страшный дефицит кадров, либо этот ресурс получится обуздать и получится направить на благо страны, либо экономика России будет терять по 2—3% ВВП в год.

По мнению директора по развитию городской среды «Дом.РФ» Антона Финогенова, вопросы развития малых городов и креативного сектора — это темы, касающиеся экономического выживания страны. Скриншот трансляции с ПМЭФ "МАЛЫЕ ГОРОДА. НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ"

Если раньше, в советские времена, ситуация была такова, что «мужику подавай тяжелую индустрию, женщине — легкую промышленность», то сейчас история полностью меняется, потому что нужно создать рабочие места в креативных индустриях, чтобы завлечь квалифицированные кадры, даже для традиционной промышленности и логистики.

— Сколько молодому человеку ни говори о том, что сварщик получает по 200 тысяч на третий год работы, ему все равно нужно нечто большее, что будет вдохновлять его. Людям нужна мечта. При всем уважении к профессии сварщика, — подчеркнул спикер. — Даже в небольшом промышленном городе, где зарплаты зачастую могут быть достаточно высокими, люди хотят прийти не в столовую, а в кафе, и желательно креативное: чтоб там и повар был с идеей, и дизайн, соответственно, интересный. Хотят в библиотеку — пусть им покажут всю красоту и разнообразие мира.

Для малых городов многого не нужно: дать им от силы пять проектов — и регион разовьется до неузнаваемости, подытожил свою мысль Финогенов.