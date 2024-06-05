На программы капитального ремонта в Татарстане в этом году выделили рекордный бюджет

Фото: Динар Фатыхов

В этом году на реализацию программ капитального ремонта выделили почти 8,5 миллиарда рублей. Это «скачок по сумме финансирования», заявил первый заместитель министра строительства Татарстана Алексей Фролов.

Фролов доложил, что в этом году капитальный ремонт планируется провести в 766 многоквартирных домах. Из них на данный момент в работе более 600. При этом ремонт в трех домах пока под вопросом.

— Есть проблемные территории, где жилые дома неэффективно ремонтировать. По ним таблетки нет, ситуацию мониторим. По ним нужно смотреть в комплексе. Есть отдельные проекты, чтобы эти территории развивать. Что касается сроков, сказать не могу, — пояснил замминистра.

Он добавил, что с 2008 года на реализацию программы капитального ремонта в Татарстане направили 90 миллиардов рублей.

Напомним, капитальный ремонт объектов образования идет в рамках семи федеральных и республиканских программ, в которые включены 185 объектов. Работы по капремонту детских садов выполнены на 53%, а школ и образовательных центров — на 29%.



Елизавета Пуншева