На время Игр БРИКС в Казани запретят использование маломерных судов на озере Средний Кабан

Фото: Максим Платонов

На время Игр БРИКС в Казани запретят использование маломерных судов на озере Средний Кабан. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана было опубликовано на портале правовой информации.

Постановление принято в целях обеспечения безопасности жизни людей при подготовке и проведении Игр БРИКС. Отмечается, что это постановление не распространяется на суда, задействованные для подготовки и проведения соревнований в акватории озера.

Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям поручено организовать работу по информированию населения о запрете и обеспечить дежурство сил и средств в целях соблюдения ограничений.

Стоит подчеркнуть, что на время Игр БРИКС в столице Татарстана также будет действовать запрет на движение транспорта, перевозящего опасные грузы.

Разиль Самигуллин