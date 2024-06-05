РИА «Новости Спорт»: олимпийская чемпионка Алина Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани

Фото: Динар Фатыхов

По сообщению РИА «Новости Спорт», российская фигуристка Алина Загитова будет представлять Игры БРИКС, которые пройдут с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей.

По сообщению источника, Алина Загитова будет представлена как посол Игр БРИКС 6 июня. Также в этот день состоится церемония посвящения в послы еще одного известного спортсмена — олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина.

6 июня в рамках ПМЭФ пройдет сессия «БРИКС — новые возможности для развития многополярного спорта». В ней примут участие министр спорта России Михаил Дегтярев, министр спорта Татарстана Владимир Леонов и олимпийский чемпион Никита Нагорный. После сессии состоится церемония посвящения Загитовой и Поветкина в послы Игр.

Напомним, в настоящий момент в Казани строят школу фигурного катания Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка сообщила, что планирует преподавать в ней.

Рената Валеева