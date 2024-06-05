В апреле объем промпроизводства Татарстана снизился на 4,3%

Фото: Динар Фатыхов

В апреле 2024 года объем промышленного производства в Татарстане по сравнению с мартом снизился на 4,3%. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 3,7%, сообщает Татарстанстат.

В апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го наблюдается рост в таких отраслях, как производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 45,1%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (на 39,3%), выпуск электрического оборудования (на 32,2%) и другие.

При этом некоторые отрасли показали снижение объемов производства. Среди них текстильное производство (-19,8%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-19,7%), производство мебели (на 11,5%).

В январе — апреле 2024 года индекс промышленного производства также показал рост — на 1,8%. При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года в секторе обрабатывающих производств рост составил 4,3%, в энергетическом секторе — 7,4%, а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — 5,1%. Добыча полезных ископаемых показала снижение на 3,0%.

Заметный рост произошел в производстве лекарственных средств и материалов (+72,1%). Также увеличились объемы выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий (+29,2%), электрического оборудования (+25,4%) и обработки древесины (+23,4%).

Снижение объемов производства зафиксировано в полиграфической деятельности (-28,1%) и производстве одежды (-14,6%).

Напомним, в апреле 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане по сравнению с мартом упали на 4,8%.

Рената Валеева