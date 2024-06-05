Алексей Фролов: «По части программы ремонта вопросов меньше не становится»

Фото: Роман Хасаев

За 15 лет на капитальный ремонт в Татарстане потратили 89 миллиардов рублей

С 2008 года, начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, в Татарстане отремонтировали 11,9 тысячи зданий. Объем финансирования составил 89 миллиардов рублей, сообщил сегодня первый заместитель министра строительства Татарстана Алексей Фролов.

— При этом я хочу сказать о том, что в части программы ремонта вопросов меньше не становится. И это, с одной стороны, говорит о нас не совсем хорошо. С другой стороны, по моей личной оценке, наше население в процессе эволюции имеет желание сформировать более качественные услуги. Это тоже определенный плюс, — заявил чиновник.

В этом же году на реализацию программ капитального ремонта выделили почти 8,5 миллиарда рублей. По словам Фролова, это «скачок по сумме финансирования».

«Есть проблемные территории, где жилые дома неэффективно ремонтировать»

Фролов доложил, что в этом году капитальный ремонт планируется провести в 766 многоквартирных домах. Из них на данный момент в работе более 600 в 40 муниципальных образованиях. При этом ремонт в трех домах пока под вопросом.

— Есть проблемные территории, где жилые дома неэффективно ремонтировать. По ним «таблетки» нет, ситуацию мониторим. По ним нужно смотреть в комплексе. Есть отдельные проекты, чтобы эти территории развивать. Что касается сроков, сказать не могу, — пояснил замминистра.

2 июня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин рассказывал, что в целом работы по капремонту выполнены на 34%, сезонные — на 27%. За последние две недели завершены работы в 16 многоквартирных домах в Казани и Набережных Челнах, а также в Альметьевском, Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Сармановском и Спасском районах.



Поставка цемента — основная проблема в подготовке к саммиту БРИКС

Фролов озвучил и другую проблему — поставка цемента, который необходим для ремонта объектов в рамках подготовки к саммиту БРИКС.

— Есть определенные сезонные сложности. Ежедневно мы слышим от строителей вопросы, связанные с проблемой поставок цемента. Это основная из проблем, — пояснил замминистра.



По словам Фролова, недочеты активно прорабатываются. Все мероприятия, которые проводятся к саммиту БРИКС, контролируются раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Также замминистра добавил, что существуют проблемы в лифтовом хозяйстве — наблюдается дефицит кадров. Он связал это с низкой зарплатой рабочих. При этом проблем, связанных с технологиями, нет.



— В приоритете для нас подготовка к международным мероприятиям. Другие города также под контролем, чтобы ущемлены не были, — подчеркнул спикер.



Елизавета Пуншева