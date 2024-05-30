Смерть Анастасии Заворотнюк, новое дело Равиля Зиганшина, заморозка цен на обучение в вузах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 30 мая.
- Сегодня ночью скончалась российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Прощание с заслуженной артисткой России, которая известна своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня», пройдет 1 июня в Покровском монастыре. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Напомним, в 2020 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга.
- В отношении главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина завели новое уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 87,8 млн рублей. В Следкоме по Татарстану напомнили, что в отношении Зиганшина уже расследуется дело о неуплате налогов на сумму свыше 8 млрд рублей, а также об избрании меры пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.
- В Госдуму внесли законопроект о предоставлении субсидии обучающимся для компенсации вузам ежегодного повышения стоимости контракта на обучение по востребованным специальностям. Cтоимость обучения на коммерческой основе в вузах с государственной аккредитацией по отдельным специальностям будет «заморожена» на весь срок учебы. По мнению депутатов Госдумы, это станет ощутимой поддержкой для молодого поколения специалистов, которые особенно востребованы в условиях санкций.
- Операторы сервисов краткосрочной аренды электросамокатов увеличили размер штрафов за различные нарушения. Самое строгое наказание ждет пользователей, управляющих самокатом в состоянии алкогольного опьянения или причиняющих вред здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Сумма штрафа составит от 100 до 150 тысяч рублей в зависимости от оператора. Напомним, что в Казани с начала сезона аренды самокатов оштрафовали и заблокировали более 1 500 нарушителей.
- В Казани установили новые правила пользования общественным транспортом. Сообщается, что данные меры ввели для улучшения качества обслуживания общественным транспортом. Согласно нововведениям, продавать билеты можно только в состоянии полной остановки общественного транспорта, а продолжение движения разрешено только при закрытых дверях. Также перевозчик обязан соблюдать регламент количества пассажиров в транспорте и не превышать его.
- Исполком Казани ограничил движение и стоянку транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности, на время проведения Международного мультиспортивного мероприятия «Игры стран БРИКС», Международного форума Kazan Digital Week, XVI саммита стран БРИКС и Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».
- В Татарстане подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году. На модернизацию медицинских центров, больниц и поликлиник выделят 3,5 млрд рублей. Планируется строительство новых объектов, развитие инфраструктуры и оснащение современной техникой. Также особое внимание уделяется населенным пунктам с населением до 50 тысяч человек. Кроме того, в Татарстане разработают специальное мобильное приложение для облегчения связи между пациентами и больницами.
- Совет ЕС принял решение ввести с 1 июля заградительные таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии. Пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой продукции, либо до 50 процентов. Это решение не должно повлиять на транзитную торговлю Москвы и Минска с третьими странами.
- Советский райсуд Казани вынес приговор по делу о фиктивной установке надгробий ветеранам Великой Отечественной войны и хищении 38 млн рублей Минобороны. Бывший начальник центра соцобеспечения Татвоенкомата Игорь Скороход получил 6 лет колонии общего режима, бывший руководитель «Военно-мемориального общества Татарстана» Борис Тутаев — 4,5 года. Судья признал доказанными оба эпизода растраты на общую сумму 40 млн рублей. Игорь Скороход признавал лишь факт хищения, но утверждал, что лично он к этому не причастен. Тутаев признал вину лишь по своему пенсионному эпизоду.
- По поручению Владимира Путина врио губернатора ХМАО назначен Руслан Кухарук. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, которая 14 лет возглавляла регион и была единственной в России женщиной на этом посту, ранее заявила об уходе с должности.
- Интернет-сервис логистики СДЭК сообщил, что пользователи из Татарстана могут забрать свои посылки в пунктах выдачи заказов. Сейчас компания планирует возобновить отправку и перемещение посылок, которые хранятся на складах. Ранее работу СДЭКа парализовали сбои в результате хакерской атаки группы Head Mare.
- Государственная дума рассмотрит законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для транспорта силовых структур. Инициатива принадлежит депутату Александру Хинштейну и, по его словам, не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Законопроект направлен на обеспечение оперативного прибытия транспорта на места преступлений, административных правонарушений и происшествий.
- С 1 июня Казанский метрополитен скорректирует график движения поездов по будням в часы пик. В это время будут курсировать 10 электросоставов с интервалом 5 минут 33 секунды. В начале февраля для разгрузки платформ уже был запущен одиннадцатый электропоезд.
- Суд в Татарстане назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, который в состоянии наркотического опьянения пытался выбросить из окна свою двухлетнюю дочь. Благодаря прохожему, поймавшему ребенка, девочка осталась жива. У мужчины выявили признаки психического заболевания.
- Сегодня стало известно, что у компании «Роснано» есть риск возникновения признаков банкротства и ей требуется дополнительное финансирование, чтобы рассчитаться с кредиторами. В опубликованном отчете отмечается, что в ближайшем будущем «Роснано» не сможет обеспечивать свои обязательства активами в достаточной степени. Госдума приняла протокольное поручение о проверке финансовой деятельности организации.
Ключевые события 827-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.
- Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области.
- Также войска «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР и Загоруйковка Харьковской области.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Новый в ДНР.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 606 самолетов, 274 вертолета, 24 794 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 201 танк и других боевых бронированных машин, 1 324 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 112 единиц специальной военной автомобильной техники.
Олег ИсаковОбщество Татарстан